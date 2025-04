Ilrestodelcarlino.it - Lavori per le scogliere entro l’anno

"Stiamo aspettando il rilascio della valutazione di impatto ambientale e dopo potremo procedere con la gara d’appalto per realizzare finalmente le nuovea Scossicci. Probabilmente iinizieranno. Inoltre abbiamo chiesto un finanziamento per mettere a posto e rifiorire ben dieci pennelli di scogli, situati sempre nel litorale nord". Lo riferisce il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che ieri mattina ha partecipato a una videocall insieme con i tecnici di Apam, Regione, Sovrintendenza e Provveditorato alle opere pubbliche. Durante la riunione si è tracciato il punto della situazione sul progetto da nove milioni di euro, che consiste nella realizzazione diemerse a protezione della costa di Scossicci. "Il confronto è stato fatto perché la Regione ha chiesto delle integrazioni che riguardano la verifica di assoggettabilità, propedeutica per ottenere la valutazione di impatto ambientale – spiega il primo cittadino portorecanatese -.