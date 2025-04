Ilnerazzurro.it - Lautaro dal cuore d’oro: salda il conto del cliente scappato senza pagare dal ristorante gestito da disabili

Una truffa, una gara di solidarietà, un gesto speciale diMartinez e un doppio lieto fine. Per raccontare questa storia fatta di ingiustizia ma anche di grande umanità, bisogna partire da una sera della scorsa settimana.Tutto è accaduto all’Osteria Din Don Dan di Corbetta, uninclusivoda giovani contà. Un uomo, dopo aver ordinato cibo e vino per oltre 100 euro, si è allontanatore il, approfittando di un momento di distrazione del personale. L’episodio ha indignato la comunità locale e il sindaco Marco Ballarini, che ha denunciato il fatto sui social, definendolo “vergognoso”.Ma da quel gesto meschino è nata una catena di buoni sentimenti. In tanti, appresa la notizia, si sono messi in contatto con il sindaco e con ilper offrire un aiuto.