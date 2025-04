L’attacco del comico Seth Rogen ai magnati tech Trump ha distrutto la scienza e voi siete complici Ma la frase scompare dal video

Leggi su Open.online

«È incredibile che ci siano persone in questa sala che hanno sostenuto l’elezione di un uomo che, la scorsa settimana, hada solo tutta laamericana. È incredibile quanta buonasi possa distruggere con 320 milioni di dollari e con RFK Jr., in tempi rapidissimi» è questa la battuta che, uno dei più popolari comici di Hollywood, ha pronunciato lo scorso 4 aprile durante la cerimonia i Breakthrough Prizes, un importante premio che riguarda il mondo scientifico, una sorta di Premio Oscar dellafinanziato daidel mondo. Un attacco esplicito alle politiche di tagli dell’amministrazioneche stanno investendo moltissime istituzioni scientifiche degli Stati Uniti nel silenzio di quegli stessi imprenditori. Peccato che – si scopre oggi – la denuncia disia stata tagliata dal montaggio finale deldella cerimonia, e non potrà dunque essere ascoltata da chi desidera recuperare in streaming l’avvenimento.