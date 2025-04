Latina beccati dalla Polizia con droga e armi finte in manette due 23enni

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

, 16 aprile 2025- Ladi Stato – Questura dinel pomeriggio di ieri, venerdì 11 aprile 2025, ha arrestato due giovani ventitreenni, entrambi cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale, per concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Nicolosi, transitando in via Vittorio Veneto angolo piazzale Gorizia, notavano un’autovettura a bordo della quale stavano salendo i due giovani, già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali aveva in mano un involucro che subito attirava le attenzioni degli investigatori, che procedevano al controllo.L’intuizione degli agenti si è rivelata esatta, infatti l’involucro conteneva oltre un etto di hashish.