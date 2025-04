Quotidiano.net - L'Amerigo Vespucci approda a Taranto: tappa finale del tour Mediterraneo 2023

L'è arrivata a, settimadel, la fasedel giro del mondo cominciato l'1 luglio. La nave scuola della Marina Militare ha ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, nel cuore della città dei due mari, accolta da cittadini, turisti e curiosi assiepati tra l'iconico ponte girevole e il monumento al marinaio."Siamo in mezzo ai simboli di, ilcome monumento tra i monumenti - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -.è una città che ha un legame fortissimo con la Marina Militare e con i marinai. Per i tantissimi pugliesi a bordo è stato come tornare a casa. Una sosta che si fonde anche con i riti della settimana santa che sono molto sentiti in questa città. Per noi è un orgoglio essere qui e raccontare anche ai tarantini e ai tanti pugliesi che verranno a trovarci quella che è stata la nostra esperienza in giro per il mondo".