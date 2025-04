Dilei.it - La sincerità nella coppia paga (quasi sempre), ecco perché

“La verità ti fa male, lo so”. Chi non ricorda le parole della famosa canzone “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Oggi, forse, la chiave di lettura di quelle parole potrebbe essere diversa. Nel senso che essere onesti, almeno tra le coppie che si trovano bene nel loro rapporto. A segnalarlo è un’originale ricerca coordinata da Bonnie Le, del dipartimento di Psicologia dell’Università di Rochester, apparsa su Social Psychological and Personality Science.I due piatti della bilanciaDiciamolo. Ci sono domande che a volte possono indurre risposte non propriamente “politically correct”. Ad esempio, pensate a come può reagire il/la partner di fronte ad una questione semplice, come il parere su un vestito, su un trucco o su un profumo. Magari, per quieto vivere, si può puntare su un pilatesco “è perfetto” anche se magari si pensa proprio il contrario.