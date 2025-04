Iodonna.it - La serie spagnola è il titolo del momento

Per genitori che non riescono a comprendere i propri figli, ce ne sono altri che non sono li conoscono troppo bene, ma giocano anche un ruolo determinante su di loro. Questa è la premessa di Il giardiniere,sbarcata recentemente su Netflix e, a sorpresa, arrivata al primo posto della classifica dei contenuti più visti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Netflix, 10tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › 10 film etv da non perdere su Netflix ad aprile 2025 Il giardiniere su Netflix: trama e numero episodiA seguito di un grave incidente, il giovane Elmer ha perso la capacità di provare emozioni.