La sentenza che divide l’Italia assolti due uomini Non fu stupro lei era consenziente anche se ubriaca

Una decisione destinata a far discutere, quella emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato l’assoluzione di dueaccusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza appena 18enne. I giudici hanno stabilito che “il fatto non costituisce reato”, ritenendo che la giovane fosse, nonostante avesse bevuto vino e superalcolici prima dei fatti contestati.La vicenda risale a qualche anno fa, quando la ragazza, in evidente stato di alterazione, avrebbe avuto rapporti con i due imputati: un 34enne e un 35enne, quest’ultimo ex calciatore del Ravenna, che avrebbefilmato la scena. In primo grado il collegio penale del tribunale di Ravenna aveva già optato per una assoluzione piena, ora confermatain appello.Secondo quanto riportano il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, la tesi della procura era che la giovane fosse stata indotta al rapporto approfittando della sua condizione, ma per i giudici non ci sarebbero stati gli elementi per dimostrare un’assenza di consenso valido.