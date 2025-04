Ilgiorno.it - La rottura del cavo dell’alta tensione. Il sindaco: "Chiarezza sui rimborsi"

Un’intera comunità chiede risposte in merito al cedimento deldi proprietà della società Terna che si trovava a Pedrocca di Cazzago San Martino, in via Europa. A farsi voce della popolazione è ilFabrizio Scuri, che ha scritto una lettera – protocollata – alla società per capire la dinamica dei fatti che oltre a un blackout hanno provocato alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. Non in tutti i casi i problemi sono già stati risolti. I disguidi si sono verificati a Pedrocca, Cazzago, Bornato, Calino e in altri centri della Franciacorta. "Nella tarda mattinata del 14 aprile 2025 si è rotto undi altache attraversa Viale Europa nella frazione Pedrocca del Comune di Cazzago San Martino. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, mentre alcune abitazioni hanno avuto danni significativi – scrive Fabrizio Scuri - Di seguito alcuni punti da affrontare: comunicare le cause o per lo meno le ipotesi di quanto avvenuto, comunicare conagli abitanti interessati l’iter da seguire per il rimborso dei danni, perché sono state date risposte diverse sull’iter da seguire.