La Posta di Hong Kong blocca le spedizioni verso gli Usa

In una nota,Post ha detto che interromperà l’accettazione dellaordinaria di articoli diretti negli Stati Uniti con effetto immediato e dellaaerea a partire dal 27 aprile. La mossa segue l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump sul blocco dell’esenzione doganale americana per i piccoli pacchi provenienti dalla Cina (la clausola ‘de minimis’) di valore pari o inferiore a 800 dollari. Per l’invio di articoli negli Stati Uniti, i cittadini didovrebbero essere preparati a pagare tariffe esorbitanti e irragionevoli». Per i pacchi diordinaria diretti negli Usa non ancora spediti, il servizio provvederà a contattare i mittenti per la restituzione degli articoli e il rimborso delle speseli sostenute a partire dal 22 aprile. Mentre gli inviili relativi soltanto ai documenti non saranno interessati.