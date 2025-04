Cityrumors.it - La pallavolista col pancione in campo: eroismo o follia?

Leggi su Cityrumors.it

Lacol: un fatto ha sollevato polemiche, commenti e opinioni. Fare sport in gravidanza si può? Priscila Heldes, 33 anni, è una affermatabrasiliana, palleggiatrice di lungo corso, con una carriera ricca di partite e di esperienze. Ha militato sempre con squadre di alto livello del campionato brasiliano.Sport in gravidanza Cityrumors.it foto ig: @priscilaheldesConosciuta per la sua grinta e la sua visione di gioco, Priscila ha sempre incarnato lo spirito combattivo dello sport della pallavolo. Oggi, però, è tornata sotto i riflettori non per una schiacciata vincente, ma per una scelta che ha spaccato il web.Lacol: quando il coraggio incontra la polemicaA sei mesi di gravidanza, Priscila è scesa inper una partita ufficiale.