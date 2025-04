Anteprima24.it - La Modern Dance Academy trionfa al National Championships di Eboli

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Benevento ha conquistato il primo posto nella categoriaalcon la coreografia “Lame di Gloria”.L’evento, che si è tenuto presso il PalaSele di, è dedicato alle ‘danze coreografiche’ e ha visto la partecipazione di numerosi gruppi e compagnie di danza provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Un risultato importante quello ottenuto dalla scuola di Enzo Mercurio che evidenzia il costante impegno e il lavoro di squadra degli allievi e dei docenti. E chi meglio di Anna Mercurio, cresciuta artisticamente nella medesima scuola di danza, può incarnare questa passione? Dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, nei mesi scorsi la ballerina beneventana è tornata in Francia per esibirsi con il prestigioso marchio Valentino durante la Fashion Week.