Superguidatv.it - La lista dei miei desideri: fare o non fare in una commedia romantica prevedibile – Recensione

Leggi su Superguidatv.it

La madre di Alex annuncia con dolore alla figlia che il cancro che già l’aveva colpita in passato è tornato e che questa volta non le lascerà scampo. Pochi mesi più tardi la donna muore e dopo il funerale Alex e i suoi due fratelli partecipano alla lettura del testamento. Proprio lì la ragazza scopre che l’azienda di famiglia è stata lasciata alla cognata e per lei non vi è niente di immediato: la sua eredità infatti verrà svelata soltanto un anno dopo e a determinate condizioni.In Ladeila protagonista riceve dal giovane avvocato, suo coetaneo, Brad Ackerman – incaricato del luttuoso compito – un DVD nel quale è contenuto un filmato della defunta. Lì la madre scomparsa invita Alex a riprendere in mano le redini della propria vita e a svolgere una serie di selezionati compiti, al termine dei quali saranno “sbloccati” nuovi filmati e istruzioni.