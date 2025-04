Anteprima24.it - La crisi della solitudine in Italia: le fughe virtuali stanno diventando la nuova normalità

Tempo di lettura: 5 minutiUnasilenziosa si sta sviluppando in tutta, e non se ne parla abbastanza. Mentre i titoli dei giornali si concentrano su sviluppi politici, cambiamenti economici e risultati sportivi, c’è una lotta più personale che spesso passa inosservata: la. Non si tratta solo di essere soli, ma di un senso più profondo di disconnessione che moltini, giovani e anziani,vivendo nel 2025.Non si tratta di una nozione vaga. L’sta affrontando un calo demografico, una diminuzione dei tassi di natalità e un’emigrazione in aumento. Le persone se ne vanno, le popolazioni si riducono e molti di coloro che restano si sentono distaccati. Questo rende l’isolamento sociale più di un semplice inciampo emotivo: è una sfida nazionale. Infatti, un incredibile 93% dei giovanini ha riferito di sentirsi soli negli ultimi anni.