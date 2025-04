Thesocialpost.it - La Corte Suprema del Regno Unito restringe la definizione legale di “donna”

Leggi su Thesocialpost.it

Ladelha emesso una sentenza destinata a far discutere, stabilendo che, secondo la legge britannica sulle pari opportunità, lagiuridica di “” deve riferirsi esclusivamente a persone biologicamente di sesso femminile. Il pronunciamento incide direttamente sull’interpretazione dell’Equality Act del 2010, la legge quadro britannica contro le discriminazioni.Secondo i giudici, anche se una persona trans è in possesso di un Gender Recognition Certificate (GRC) – il documentoche certifica il cambio di genere – essa non può essere considerata una “” ai fini della protezione specifica riservata alle donne biologiche. Il sesso biologico assegnato alla nascita, afferma la, prevale sul sessocertificato. Nella stessa sentenza si riconosce che il sesso è un concetto “binario” ai fini legali, pur sottolineando che le persone trans sono comunque tutelate contro la discriminazione in base al loro genere.