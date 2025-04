Amica.it - La collezione comfort chic di Carla Ferroni per la primavera estate 2025

La parola d’ordine per lasecondoè relax. La vita di tutti i giorni sa essere frenetica ma sapersi ritagliare momenti per rallentare è fondamentale, ed è proprio da questa esigenza che nasce un un nuovo stile, estremamente comfy. Ladel brand italiano è un concentrato di eleganza rilassata, pensata per una donna contemporanea che vuole sentirsi a proprio agio, senza rinunciare a look di tendenza. Linee fluide, dettagli sartoriali, palette sofisticate e tocchi pop: ogni capo è versatile e moderno.In un momento in cui i confini tra lavoro e tempo libero si fanno più sfumati, il guardaroba cambia passo. Elo fa con maestria, proponendo una moda easy, perfetta per attraversare la calda stagione con naturalezza e un pizzico di audacia.