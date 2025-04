Lettera43.it - La Cina risponde a Trump: «L’uso della forza non renderà di nuovo grande l’America»

Pechino ha risposto agli Stati Uniti, dopo che l’amministrazioneavrebbe invitato oltre 70 Paesi a isolare laper evitare i dazi di Washington, invitandoli ad abbandonare quella che ha definito un’«ossessione per l’egemonia», sottolineando come l’impiego «indiscriminato» non contribuirà a «rendere di», ma rischia solo di «infliggere dolorosi disastri al popolo Usa e al resto del mondo». A esprimere questa posizione è stato Zhang Xiaogang, portavoce del ministeroDifesa cinese, che ha commentato i piani di Washington per aumentare il bilanciodifesa, previsto per il 2026 oltre la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Secondo Zhang, un budget di tali proporzioni mette in evidenza «la natura bellicosa degli Stati Uniti e la loro convinzione che valga la legge del più forte», osservazione accompagnata dal richiamo alla condizione di «fortemente indebitati» in cui versano gli Usa.