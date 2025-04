Ilfattoquotidiano.it - La chat sui social, l’omicidio e il corpo nel lago: così è stato ucciso Martino Caldarelli

È stata una, trovata dai carabinieri con l’aiuto dei familiari, a indirizzare i carabinieri verso la coppia che lunedì sera è stata fermata perdi, il falegname di 48 anni di Isola del Gran Sasso scomparso da venerdì 11 aprile dopo aver detto che andava in palestra in Val Vomano, dove non è mai arrivato.L’uomo si sentiva etava con una donna dai capelli rossi, con la quale aveva stretto amicizia e che gli ha dato un appuntamento in un’abitazione di Corropoli dove lei, una 26enne originaria di Giulianova, convive con un uomo di circa 40 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Qui a Cardarelli sarebbero stati chiesti soldi e la sua auto, dato che i due non hanno mezzi per spostarsi, ma lui si sarebbe rifiutato.Essendo robusto e ben allenato ha cercato di andare via, ma è nata una violenta colluttazione con l’uomo, in cui la vittima èaccoltellato.