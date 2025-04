Iodonna.it - La camicia oversize sta conquistando le fashioniste di ogni età. Il merito è di uno spirito versatile ed effortless chic

Leggi su Iodonna.it

La, versatile e inaspettatamente, conquista i look della stagione calda. Da mattina a sera. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per abbinarla con stile.Azzurra con bermuda neri in pelleLain una delicata e sofisticata sfumatura d’azzurro si porta insieme ad un dolcevita sottile nella stessa tonalità, bermuda in pelle total black e pump gioiello. Il tocco da vera fashionista? L’aggiunta di una It Bag a contrasto. Leggi anche › Stile rilassato. Come indossare lanella Primavera 2025 Sartoriale a righe con i jeans stampatiCome fosse rubata dal guardaroba di lui, lasartoriale a righe dal fit rilassato si scopre femminile e contemporanea grazie all’accostamento ai jeans stampati.