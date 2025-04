Ilfattoquotidiano.it - La California fa causa contro i dazi di Trump. “Illegittimo l’uso di poteri emergenziali”

La(quinta economia al mondo se fosse uno stato autonomo, ndr) intende fareper fermare idi Donald. L’azione legale sarà depositata nelle prossime ore e rappresenta la prima significativa sfida alla politica commerciale dell’amministrazione. “Le tariffe illegali distanno creando caos per le famiglie, le imprese e l’economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro”, ha detto il governatore democratico Gavin Newsom.La, che contribuisce per il 14% al Pil Usa, è il maggiore importatore e il secondo esportatore degli Usa. Messico, Canada e Cina sono i suoi tre principali partner commerciali e il suo enorme settore agricolo esporta prodotti in tutto il mondo. Newsom ha affermato che isono già costati allamiliardi di dollari e di essere molto preoccupato per il settore agricolo dello stato.