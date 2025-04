Ilgiorno.it - La Bialetti ora parla cinese: la storica azienda dell’Omino con i baffi acquistata da Nou Capital

Milano, 16 aprile 2025 - Ladiventa. La moka per antonomasia, quellacon i, praticamente entrata in tutte le case degli italiani è statada Nuo Capita con un investimento di oltre 47 milioni.Il comunicato Tommaso Paoli, ceo di Nuo Francesco Ranzoni, presidente cdaL’operazione finanziaria I conti del 2024 La storiaIl comunicatoLa lussemburghese Nuo, che fa capo al magnateStephen Cheng, ha sottoscritto due contratti di compravendita per l'acquisto complessivamente del 78,56% dele di. È quanto si legge in una nota, secondo cui a seguito del closing sarà promossa un'Opa obbligatoria sulle restanti azioni. Dopo la chiusura dell'Oip, l'acquirente intende perseguire il delisting delle azionida Euronext Milan.