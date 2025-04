La Bellezza come cura un evento al Senato per valorizzare la dermocosmesi sociale

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 14 aprile si è tenuto aldella Repubblica l’“La“, un’importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo dellanel supporto ai pazienti oncologici e alle persone in condizioni di fragilità.L’, promosso dalla farmacista cosmetologa Myriam Mazza e dalla sua associazione “Ricomincio da Me“, con il supporto delre Renato Ancorotti, presidente dell’intergruppo parlamentare “Benessere Salute e”, ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti di associazioni e istituzioni, e ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare alladella persona, in cui laè intesabenessere fisico ed emotivo.Durante l’incontro, sono stati affrontati temi crucialiil supporto ai pazienti oncologici attraverso protocolli didella pelle specifici, mirati a mitigare gli effetti collaterali delle terapie, l’importanza dellaponte tra culture, con un focus sull’etnocosmesi, e il ruolo dellanel migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità.