Mistermovie.it - Kevin Bacon racconta il ritrovamento di un cadavere sul set di Wild Things

Leggi su Mistermovie.it

Durante un’intervista concessa a Variety,ha ricordato un episodio piuttosto macabro vissuto sul set del thriller, girato nel 1998. L’attore, noto per la sua lunga carriera che spazia dall’horror al dramma fino ai cinecomic, ha rievocato una scena notturna ambientata in una palude della Florida, in cui un membro della troupe avrebbe notato un corpo galleggiante nelle vicinanze dell’area di ripresa."Era in un certo senso indicativo dell'atmosfera del film":ricorda come un membro della troupe trovò un "fluttuante" morto durante le riprese del thriller poliziesco del 1998ha descritto la situazione come surreale: erano immersi in una palude piena di zanzare, impegnati a girare una scena vicino a un corso d’acqua. Per motivi tecnici, avevano posizionato una zattera sul fiume per sostenere l’illuminazione della scena.