Juventus allarme infortuni ansia per Yildiz fuori anche Veiga Situazione aggiornata

Qual è l’attualedellaper quanto riguarda gli infortunati? Lunedì 21 aprile 2025, il club bianconero sfiderà il Parma e a guidare i calciatori ci penserà ovviamente Tudor, il quale oggi compie 47 anni. Il nuovo allenatore della squadra di Serie A deve affrontare questo incontro calcistico con la consapevolezza di dover fare forse a meno del numero 10, ovvero di. Proprio su di lui arrivano degli aggiornamenti e non solo. Infatti, si parladi, Koopmeiners, McKennie, Perin e Mbangula in queste ore. Vediamo cosa sta uscendo.Parma vs: chi sono gli infortunati bianconeri,ci sarà?Leggi: Chi è Kenan: origini, età, fidanzata, ruolo e skillspotrebbe non essere presente nella partita Parma –. Il numero 10 del club bianconero, durante l’allenamento, ha purtroppo subito un trauma contusivo.