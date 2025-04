Jules la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelC’è unrecente del premio Oscar Ben Kingsley poco noto ma che è una piacevole sorpresa. Si tratta di, diretto da Marc Turtletaub,perfettamente sentimentale e punteggiato da un tocco fantascientifico che lo rende coinvolgente e unico, ma comunque toccante. Ilsegue Milton, un anziano dall’aspetto triste che vive da solo. La piccola città di Milton, in Pennsylvania, ha uno slogan che non approva perché sembra che si possa chiamare la città con un telefono piuttosto che “chiamare” casa. Il secondo grande problema di Milton con la città è che l’incrocio che porta a casa sua è un’area a rischio di incidenti.L’anziano ritiene pertanto che il consiglio comunare dovrebbe fare qualcosa per risolverlo. Ogni settimana, dunque, gli abitanti della città si riuniscono e Milton si ripete alle riunioni del consiglio su questi due grandi problemi.