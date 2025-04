Sport.quotidiano.net - Judo: Successo al IV Trofeo Città di Civitanova e Memorial Prenna

Ilprotagonista all’Eurosuole Forum per il IVdie il IVRodolfo"Fofo". L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Alfa. La mattina protagonisti nelle varie gare gli esordienti A e B, divisi per cinture bianco-arancio e verdi-marroni; nel pomeriggio i preagonisti, bambini A e B, fanciulli e ragazzi. Oltre seicento gli atleti che hanno gareggiato arrivati da Marche, Umbria, Lazio, Molise ed Emilia Romagna. Ildiè stato conquistato da Harmony Asd Roma. Secondo posto per Polisportiva Senigallia, terzo posto perClub Sakura Osimo, quarto posto per Polisportiva Ternana e quinto posto per AccademiaFano.Per quanto riguarda ilRodolfo, andato in scena nel pomeriggio, ha vinto, virtualmente, l’Asd Alfa, che in quanto organizzatrice dell’evento è fuori classifica.