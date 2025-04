Joao Felix ecco dove andrà il portoghese dopo la fine del prestito

Joao Felix non farà parte del futuro del Milan. L'attaccante, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea per una cifra di circa due milioni, non sarà riscattato al termine della stagione. Il rendimento offerto in maglia rossonera non ha convinto la dirigenza, che ha già deciso di non puntare su di lui per il prossimo anno. Un'ennesima occasione mancata per il talento lusitano, che aveva cominciato la sua avventura italiana nel migliore dei modi. Aveva segnato all'esordio nei quarti di Coppa Italia contro la Roma, accendendo subito l'entusiasmo dei tifosi del Diavolo.Nella sua conferenza di presentazione, Joao Felix aveva dichiarato di ispirarsi a Kakà, sottolineando di non volersi paragonare al campione brasiliano, ma di voler provare a ripercorrerne le orme. Tuttavia, le aspettative iniziali sono state presto disattese.

