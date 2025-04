Mistermovie.it - James Nelson-Joyce tra i candidati al nuovo Film di James Bond?

Un nome inaspettato si è recentemente affacciato nel panorama dei possibiliper il prossimo. Si tratta di, attore britannico conosciuto per interpretazioni intense in serie come The Outlaws, Black Mirror, This City is Ours e nel recente The Covenant di Guy Ritchie. L’interesse verso di lui è cresciuto vertiginosamente dopo che ha dichiarato pubblicamente di essere pronto ad accogliere la sfida di diventare 007.L'attore inglese si dice pronto per il ruolo dell’agente segreto più famoso del cinemaIn un’intervista radiofonica per la BBC,ha ironizzato sul suo possibile futuro dacon la frase: "Scouse doppio zero, sono qui per questo". Una battuta che, pur giocosa, ha dato una forte spinta alle sue quotazioni tra gli scommettitori del settore, tanto da posizionarlo subito dietro a nomi ben più noti nel circuito internazionale.