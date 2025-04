Panorama.it - Iraq, una violenta tempesta di sabbia tinge il cielo di rosso

Un’imponentediha colpito l’, in particolare l’area di Najaf, trasformando ilin un’intensa tonalità dia causa della luce solare filtrata attraverso la. L’evento ha causato disagi diffusi: centinaia di persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche per problemi respiratori e irritazioni alla gola. Gravi anche le difficoltà alla circolazione, soprattutto lungo le principali autostrade.Fenomeni di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti, alimentati dal processo di desertificazione, dalla riduzione delle precipitazioni e dall’aumento delle temperature, conseguenze evidenti dei cambiamenti climatici in atto nella regione.