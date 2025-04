Iran Teheran rifiuta negoziati con gli Usa su arricchimento del uranio

Quotidiano.net - Iran: Teheran rifiuta negoziati con gli Usa su arricchimento dell'uranio

Il ministro degli Esteriiano, Abbas Araghchi, ha affermato chenon negozierà con gli Usa rispetto all'. "La questione) non è negoziabile", ha affermato Araghchi, come riferisce Isna, parlando con i giornalisti. Steve Witkoff, l'inviato degli Usa per il Medio Oriente che ha partecipato al primo giro di colloqui indiretti con l'in Oman, aveva dichiarato che Washington sta cercando di fermare le attivitàa Repubblica islamica per l'