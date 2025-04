Inter-news.it - Inzaghi esalta l’Inter: «Conta essere i più bravi e non i più forti!»

carica la sua Inter in vista della partita contro il Bayern Monaco. Il tecnico nerazzurro si esprime sul match e poi parla di orgoglio.ALTRA PARTITA – Le parole di Simonea Prime Video nel giorno di Inter-Bayern Monaco: «Quarto di finale emozionante da giocare contro una grandissima squadra. E’ finito il primo tempo su a Monaco, abbiamo un piccolo vantaggio qui a San Siro ma sarà un’altra partita e dobbiamo dimenticare il risultato dell’andata ma concentrarsi sulla prestazione. Dovremo fare una grandissima gara con pochissimi errori perché giochiamo contro un avversario di assoluto valore».ORGOGLIO – Ancorasull’dentro a tutte le competizioni: «dentro su tutti i fronti è motivo di grande orgoglio per me, staff, giocatori e società. Volevamo farlo, è tutto molto dispendioso e faticoso rispetto agli altri anni e di conseguenza abbiamo avuto qualche infortunio in più che ci ha penalizzati nelle rotazioni».