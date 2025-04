Laprimapagina.it - Intimidazione ad Andrea Agostinelli: la ferma condanna di Paolo Fedele

Dichiarazioni di solidarietà e sostegno al presidente dell’Autorità Portuale dopo il grave atto vandalico«al vile atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’automobile del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio,». Sono le parole di, che ha espresso piena solidarietà nei confronti dell’Ammiraglio, vittima di un episodio grave e inaccettabile.«Si tratta – ha aggiunto– di un gesto che alimenta un clima pericoloso e ostile attorno a una figura istituzionale che, in questi anni, ha lavorato con competenza, trasparenza e determinazione per rilanciare il porto di Gioia Tauro e gli altri porti di competenza della Calabria, tutelando con fermezza gli interessi pubblici».ha sottolineato l’impegno dimostrato danel corso del suo mandato: «L’Ammiraglio ha operato instancabilmente per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e per la crescita del sistema logistico calabrese, ottenendo risultati concreti, nonostante le difficoltà e le complessità del contesto».