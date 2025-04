Ilprimatonazionale.it - Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli”

Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di(stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). Champions League, scudetto e Coppa Italia: in ordine di importanza, ma anche da cronologia del calendario.Un mercoledì da leoniAlle ore 21:00 di questo mercoledì da leoni – come amava recitare una storica pubblicità di una nota tv commerciale – inizierà ufficialmente la settimana più importante di tutta la stagioneista.