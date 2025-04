Ilprimatonazionale.it - Inter, quanto vale la semifinale?

Il passaggio del turno questa sera in casa contro il Bayern non sarà soltanto un obiettivo sportivo ma anche economico. Nel caso in cui la banda di Inzaghi dovesse riuscire ad imporsi sui tedeschi, l’segnerebbe un nuovo record di guadagni in una singola edizione della Champions League. Fino ad ora la società nerazzurra si è messa in tasca 98,5 milioni di euro. L’assegno in caso di raggiungimento dellasarà di ulteriori 15 milioni. L’approdo in finale ne porterebbe 25. In poche parole soltanto raggiungendo i quarti di finale, l’ha già portato a casa la stessa cifra di due anni fa, quando raggiunse la finale di Istanbul. In quel caso furono 101.5 milioni.Ma come si è arrivati a questi 100 milioni? Il calcolo non è complesso. I nerazzurri hanno percepito circa 30 milioni grazie al bonus partecipazione sommato al piazzamento ranking Uefa decennale.