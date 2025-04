Sport.quotidiano.net - Inter: Otto giorni decisivi tra Champions, Coppa Italia e Serie A

di fuoco per capire fin dove può osare (o almeno sognare) l’in questa frenetica Primavera, al di là delle chiacchiere da bar che la danno straforita per lo scudetto potendo fare affidamento su una “rosa“ lunga e di qualità. Si comincia stasera in un clima autunnale a San Siro col ritorno dei quarti dicol Bayern Monaco, poi la Pasqua bolognese per tenere a distanza il Napoli e come se non bastasse, fra una settimana, il quinto derby stagionale che vale l’accesso alla finale di. L’vuole tutto, i tifosi sognano un altro “Triplete“ tre lustri dopo l’impresa di Josè Mourinho, ma la realtà suggerisce di concentrarsi su una gara per volta per non disperdere energie fisiche e mentali ("Ma giocare ogni 3-4aiuta a tenere alta l’adrenalina", parola di Simone Inzaghi).