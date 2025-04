Ilprimatonazionale.it - Inter, Mkhitaryan tuona: “Potrebbe essere la mia ultima stagione”

Nella vigilia del match trae Bayern Monaco è andata in scena la consueta conferenza stampa pre-partita. A rispondere alle domande dei giornalisti si sono presentati il mister Simone Inzaghi e il centrocampista nerazzurro Henrikh. Proprio il numero 22 ha sorpreso tutti comunicando che la sua carrierafinire al termine di questa. ” Questa è una delle stagioni più difficili che ho giocato. Siamo a metà aprile e siamo ancora in corsa nelle tre competizioni, sono felice di aver raggiunto questo punto della mia carriera perchè magari non mi succederà più, mi rimangono uno o due anni da giocare o magari smetterò alla fine di questa.”Parole che suonano come un fulmine a ciel sereno per i tifosi nerazzurri.è uno dei tasselli fondamentali nell’undici titolare a disposizione di Inzaghi oltre adancora uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano nonostante i 36 anni compiuti a gennaio.