Internews24.com - Inter Bayern Monaco, i bavaresi saranno super offensivi: i nerazzurri possono fare male con tre giocatori

di Redazione, i tedeschi di Kompany, ma l’potrà farcon trein particolare: i dettagliQuestaè un riflesso della tradizione delle grandi squadre nerazzurre del passato, in particolare quella guidata da Herrera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una possibile analogia tattica da cogliere anche nella partita di stasera contro il: il 2-1 dioffre ail’opportunità di giocare in contropiede, proprio come sapevanomagistralmente Facchetti e i suoi compagni. Una delle caratteristiche distintive dell’è la sua capacità di adattarsi a diverse fasi di gioco, riuscendo a gestirle epretarle con grande abilità.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – Unall’assalto consentirebbe all’di distendersi in contropiede, di attivare Marcus Thuram in profondità, laddove l’attacco agli spazi alle spalle dei difensori è una specialità della punta francese – si legge -.