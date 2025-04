Gossipnews.tv - Insulti in Diretta: Antonella Clerici Ci Va Pesante!

risponde malamente agli hater che colpiscono continuamente il programma. Ecco che cosa è accaduto!Nel cuore del mezzogiorno televisivo,alza la voce, ma lo fa con il garbo che la contraddistingue. Durante una recente puntata del suo programma, la conduttrice ha voluto mettere un punto fermo: glie la maleducazione non troveranno mai spazio nel suo salotto televisivo. E lo ha fatto insieme al fidato Fulvio Marino, volto amatissimo dai telespettatori.Lo spazio dedicato ai social, pensato per favorire il dialogo con il pubblico, si è trasformato in occasione per una riflessione importante. Marino ha aperto la parentesi con parole pacate ma ferme, sottolineando come la critica, quando costruttiva, sia sempre ben accolta. Tuttavia, ha evidenziato che troppo spesso i commenti si trasformano in attacchi personali, velenosi e fuori luogo.