Infortunio Perin, arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni del portiere. Le ultime novità dopo l'allenamento di oggi

di Marco Baridon: glisuenella settimana che porta a Parma Juve. Cosa filtra sulLa Juve è tornata in campo al JTC. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara di campionato, in programma lunedì in trasferta contro il Parma.Come appreso da Juventusnews24, Mattiaha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni in vista del prossimo match al Tardini. Ilha accusato un fastidio muscolare che lo ha già costretto a saltare ledue sfide contro Roma e Lecce.