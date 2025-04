Lanazione.it - Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglie

Firenze, 16 aprile 2025 - Un violentoè scoppiato la scorsa, intorno alle 2.10, in unal secondo e ultimo piano di una palazzina terra tetto in via Caduti di Montelungo, nel comune diSan. Le, alte e visibili dalle finestre, hanno avvolto l’intera abitazione, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto dei distaccamenti diSane Barberino del Mugello. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di due squadre, un’autoscala e un carro aria. I pompieri hanno fatto rapidamente ingresso nell’completamente invaso dai fumi della combustione, avviando subito la ricognizione per escludere la presenza di persone all’interno.