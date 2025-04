Anteprima24.it - In fuga dai Carabinieri percorre la superstrada per 10km contromano

Tempo di lettura: < 1 minutoPer scappare dai, sotto l’effetto della cocaina,laper.A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, verso l’una di notte la centrale operativa riceve una nota daidella stazione di Varcaturo. Un uomo è a bordo di una Fiat panda e si trova nell’area di servizio lungo la SS7 Quater poco dopo l’uscita di Licola: alla vista dei militari, l’autista ingrana la marcia e parte imboccandola.L’inseguimento è a forte velocità e dura per circa 10 chilometri durante i quali chi fugge tenta di far uscire fuori strada l’auto dei. Le centrale operativa allerta anche le altre pattuglie in zona.In via Lago Patria e con una manovra repentina iriescono a far accostare l’uomo a bordo dell’utilitaria.