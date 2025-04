Amica.it - In attesa di vedere i nuovi episodi dal 30 maggio su Sky, ecco cosa ci racconta il primo trailer di "And just like that... 3"

Leggi su Amica.it

Edle prime immagini di And3. Ovvero la terza stagione del sequel di Sex and the City. Che arriverà su Sky (e in streaming su Now) dal prossimo 30, in contemporanea con gli Stati Uniti, con 12(la serie andrà con un nuovoo a settimana tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata fino al 15 agosto). Fraamori, sesso e l’amicizia di sempre, questa volta sotto il sole di una torrida estate newyorkese, la serie di Michael Patrick King continua a seguire le avventure delle ormai 50enni Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere in una città brulicante di vita.I problemi di Carrie e AidenMaci svela questo? Intanto, che l’amore è nell’aria, ma la strada per Carrie e Aiden è tutta in salita.