Ilaria Sula parla il ragazzo conosciuto su Tinder Samson mi ha infangato con la vittima neanche una telefonata

Il suo nome, giustamente, non è trapelato; eppure la sua foto, vera, è stata usata da Markper sviare le ricerche di. Proprio perché “non c’entra nulla”, ora ildallasuha deciso dire, per difendersi dal tentativo dell’assassino di metterlo in mezzo. “Quella foto è mia – ha rivelato il giovane di origine campana; le sue parole sono riportate stamane da alcuni quotidiani –, Mark l’ha presa super far credere alle sue amiche chefosse fuggita con me a Napoli a ‘fare la birichina’. In realtà io ero a Roma, al lavoro. Ha cercato di incastrarmi, non c’entro nulla”.L’uomo, 27 anni, ha spiegato di aver matchato con la ragazza sulla app di incontri solo due giorni prima della sua scomparsa, ovvero il 24 marzo: “Poi non l’ho più sentita, ma non ci ho fatto caso: era una delle tante chat aperte”.