Il viaggio di Aïssata perché una donna non sia straniera

Firenze, 15 aprile 2025 - L'avere ricondotto un fenomeno strutturale come l'emigrazione, dettato da coordinate spesso tragiche come la guerra, l'emergenza ambientale, la povertà, a una dimensione securitaria ha consentito di consegnare scivolosamente la vita di tanti a una "clandestinizzazione". Dire a qualcuno "clandestino" è negargli storia e nome, dimensione umana, ricondurre la Storia, fatta da tante "piccole" storie, all'anonimato. 'Ildi', romanzo edito da Ladolfi, di Diye Ndiaye, senegalese e fiorentina (è stata assessora nel Comune di Scandicci), è un bel contributo narrativo alla comprensione di quegli "altri" che per effetto di quell'operazione rischiano di restare restare stranieri per sempre anche quando sono in mezzo a noi e, ancora di più, se vivono lontano. Quella diè la storia di unache sconta sulla propria pelle tutti i condizionamenti culturali che rendono vittime tantissime donne e che diventa al tempo stesso volto fiero di un cambiamento, che sa dire sia degli affetti sia delle forme di possesso ingombranti e violente, soprattutto dall'adolescenza in poi, che pongono i giovani e soprattutto le giovanissime in una condizione di sudditanza.