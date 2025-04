Il taekwondo come mezzo di riscatto l’iraniano Hadi si laurea in Italia

Leggi su Sportface.it

Lo sportdi inclusione, solidarietà,. Sono molte le storie che hanno testimoniato e testimoniano il potere dello sport di avvicinare le persone e dare una seconda possibilità a chi, per un motivo o per l’altro, vive una situazione di difficoltà. E tra queste c’è quella che riguardaTiranvalipour, l’atleta iraniano accolto nel 2023 dalla Federazionenaè arrivato indopo essere stato costretto a fuggire dall’Iran perché minacciato a causa delle sue opinioni in favore dei diritti umani e dei diritti delle donne. Una storia a lieto fine: prima la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024atleta del team dei rifugiati, e ora lain. Sì, perché proprio quest’oggiconseguirà lain Scienza Motorie all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.