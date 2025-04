Il programma politico di Rita De Crescenzo Se vinco rimetto il reddito di cittadinanza

Leggi su Open.online

De, cantante, tiktoker e influencer napoletana, vuole fare le cose in grande. Dopo Roccaraso e la partecipazione alla manifestazione di Giuseppe Conte, vuole entrare in politica. In un’intervista a La Stampa dice di essere «una ragazza semplice, vengo dai vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia».I 12 mila euro di guadagni mensiliAd Alberto Mattioli Dedice che non è vero che guadagna 12 mila euro al mese con TikTok: «Non guadagno niente. Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nisciuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina, la benzina.