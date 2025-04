Tarantinitime.it - Il pizzaiolo tarantino Vito Fuggetti torna con successo al Campionato Mondiale di Parma

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Puglia scala le classifiche anche alla 32esima edizione deldella Pizza di Parma. Il maestroporta in alto tecnica e gusto della sua preparazione:si aggiudica il 29esimo posto nella classificadella categoria ‘pizza senza glutine’ deldi Parma. L’innovazione e lo studio relativo all’abbinamento di ingredienti, apportati dal maestronella pizza senza glutine, sono già da tempo apprezzati in tutto il. Quello diè un ritorno all’insegna dell’eccellenza: “Ho partecipato aldi Parma per la prima volta lo scorso anno e trovai l’esperienza già molto positiva. Quest’anno per la seconda volta ho voluto mettermi in gioco” afferma