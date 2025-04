Cultweb.it - Il Pilates fa dimagrire? Ecco tutta la verità su questa disciplina

Leggi su Cultweb.it

Ilè unasempre più popolare per chi cerca un’attività fisica a basso impatto ma efficace, nota per migliorare postura, flessibilità e consapevolezza corporea.via, una domanda ricorrente tra chi desidera iniziare questo tipo di allenamento è: fa davvero? La risposta è articolata e dipende da diversi fattori, tra cui la frequenza dell’allenamento, l’intensità e il tipo di dieta associata.Il, ideato da Josephall’inizio del XX secolo, si basa su esercizi che rafforzano il core, ovvero la muscolatura addominale, lombare e pelvica, migliorando la stabilità, la flessibilità e l’equilibrio. Studi pubblicati sul Journal of Strength and Conditioning Research e su PLOS One indicano che ilpuò aumentare la massa muscolare magra (questo permette di bruciare calorie anche inattivi), migliorare la composizione corporea e contribuire alla riduzione della circonferenza della vita, specialmente in soggetti sedentari o in sovrappeso.