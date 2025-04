Ilrestodelcarlino.it - Il parco di Conselice intitolato a Giorgio Rocca

Ilcomunale diè statoal primo sindaco della città liberata dal nazifascismo,‘Nello’, che fu primo cittadino dal 1946 al 1951. Un’idea, quella dell’intitolazione del, che è scaturita da subito, come conferma l’attuale sindaco, Andrea Sangiorgi, quando si è iniziato a pensare alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città. "Una figura, quella del sindaco– commenta Sangiorgi –, legata a doppio filo alla lotta partigiana, alla stampa clandestina e a una rinascita del territorio di, martoriato da guerra e povertà, che ha saputo portare avanti superando ostacoli ideologici e i rancori che lo scontro bellico aveva lasciato sul campo".Alla cerimonia è intervenuta anche la nipote di, Sara, che in un toccante discorso ha ricordato il nonno sindaco e partigiano.