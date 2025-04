Ilrestodelcarlino.it - Il parchetto di via Isonzo: "Niente più giri loschi, ora telecamere ai giardini"

"Il parco di via? Dopo i lavori, la situazione è nettamente migliorata rispetto ai vari casi al limite nel 2024. Abbiamo tolto la siepe, messo una ringhiera di protezione per i bambini, una illuminazione migliore e una telecamera di videosorveglianza a 360 gradi. Così non riceviamo più lamentele da quella zona". Lo dice convinto Paolo Renna. L’assessore comunale alla Sicurezza ha fatto il punto sui passati lavori e su quelli in arrivo in città, parlando in primis deltra i viali Trieste e Piave: "Se prima di pomeriggio si trovano solo persone extracomunitarie, ora ci sono i bambini e le loro famiglie. E io da 7-8 mesi non ricevo più segnalazioni a riguardo". Uno dei prossimi obiettivi "è installare alla fine del mese altreoltre a una nuova illuminazione, all’interno deiDiaz – aggiunge – che riprendano le quattro zone: il laghetto, l’area giochi, la zona fitness e quella relax".